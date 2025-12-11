Л евски се справи очаквано с лекота срещу Витоша Бистрица и стана първият участник на четвъртфиналите за Купата на България. "Сините" надвиха съперника си само с 3:0 на "Герена", а това бе и последният мач за хората на Хулио Веласкес за 2025 година.

Очаквано Левски приложи домакински натиск на по-нискоразрядния си съперник в началните минути на срещата. В 10-ата минута Радослав Кирилов проби отляво и продължи към Мазир Сула, който намери Марин Петков, но след рикошет неговият изстрел излезе в корнер. "Сините" поведоха в резултата в 11-ата минута. Калоян Петков отрази в страничния стълб удар на Борислав Рупанов, но Румен Гьонов прати топката в собствената си врата.

Веласкес: Честита Коледа и хубава Нова година!

След центриране от корнер, топката се отби в напречната греда на Калоян Петков в 18-ата минута след изстрел на Рупанов. Хулио Веласкес трябваше да направи принудителна смяна в 23-ата минута, когато Мазир Сула трябваше да излезе заради контузия, а на негово място се появи Карл Фабиен. Попадение на Радослав Кирилов в 25-ата минута не бе зачетено заради засада. На този етап от турнира няма ВАР. В 37-ата минута Калоян Петков изби след опасен изстрел на Карл Фабиен.

Левски удвои преднината си в 52-ата минута. Радослав Кирилов получи отляво и пусна към Акрам Бурас, който от аутлинията върна към Кирилов, а той прати топката по земя във вратата на Петков за 2:0. Акрам Бурас разстресе напречната греда в 64-ата минута. Марин Петков покачи преднината на Левски в 65-ата минута, след двойно подаване с Гашпер Търдин за юношата на "сините" остана по-лесното - да засече отблизо за 3:0.

Ради Кирилов след последния мач: Сега идва трудното

До края "сините" намалиха оборотите, въпреки че изпуснаха още няколко положения.

Съставът на Левски този път бе смесица между титуляри и резерви и нещата се получиха доста по-добре, отколкото преди седмица срещу Славия за първенството.

Съставът на Левски: 78. Мартин Луков, 6.Цунами - К, 7. Фабио Лима, 18. Гашпер Търдин, 22. Мазир Сула (24 - 95. Карл Фабиен), 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас (71 - 8. Карлос Охене), 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков (71 - 23. Патрик Мислович), 99. Радослав Кирилов (70 - 37. Рилдо)

Резерви: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 8. Карлос Охене, 21. Алдаир, 23. Патрик Мислович, 37. Рилдо, 50. Кристиан Димитров, 95. Карл Фабиен

