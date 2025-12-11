С тарши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от представянето на неговите футболисти след победата с 3:0 срещу Витоша Бистрица на осминафиналната фаза за Купа на България. “Днес беше един от тези мачове, които задължително трябваше да спечелим. Противникът нямаше какво да губим, а ние имахме много какво да губим и трябваше задължително да спечелим. За това в този тип мачове трябва да влезеш много адекватно и да вкараш гол възможно най-бързо”, сподели Веласкес.

“Това, което ни липсваше да ни даде повече спокойствие е вторият гол. Направихме това, което трябваше – да спечелим мача и да продължим в следващия кръг. Момчетата са зрели. Създадохме толкова много положения. Аз съм бил в ситуацията, в която изпадна другия отбор – да няма какво да загубиш и да можеш само да спечелиш.”

“Футболистите са изключителни професионалисти и подхождат много зряло. Играхме както трябва и свършихме това, което трябва. Това бе от този тип мачове, в който ти трябва втори гол, за да се успокоиш. Трябва да останем в настоящето и да не обръщам толкова глава назад", обяви той.

“През миналия сезон нещата завършиха по доста положителен за нас начин. Това се дължи на играчите и на абсолютно всички футболисти. Не е лесно от първия ден да показваш това желание да помагаш на отбора и да израстваш. Този сезон започнахме много добре. Помечтахме и бяхме много близо до това да влезем в групова фаза на европейските клубни турнири. До момента следваме възходящата линия що се отнася до представянето ни за Купата и за първенство. Това се дължи на отношението на футболистите във всекидневната им работа”, добави испанският специалист.

“Публиката от първия ден ни подкрепя по невероятен начин. Нашата цел е да продължим да се развиваме. Не може да спрем и да останем в настоящето. Винаги трябва да се стремим да се подобряваме. Трябва да накараме привържениците да се гордеят от отбора си", каза той.

“Футболът е динамичен процес, 2 и 2 не прави 4. Винаги трябва да се стремим да се подобряваме. Най-важното е да останем скромни, амбициозни и знаем, че във всеки един момент има какво да подобрим във всеки един аспект.”

“Трябва високо да оценим работата, която вършат играчите. Искам да пожелая Честита Коледа и хубава Нова година. Прекрасни празници”, завърши Хулио Веласкес.

