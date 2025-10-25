Т реньорът на Славия Ратко Достанич бе доволен от тактическите изпълнения на играчите му, но не и на някои индивидуални грешки. Той каза това след нулевото реми с Черно море.

Славия и Черно море разделиха точките

"Доволен съм от нещата тактически. Има някои индивидуални грешки, които трябва да изчистим. Футболистите дадоха всичко от себе си. Имахме и положения, които можеше да реализираме. Направихме всичко така, както трябва.

Черно море е много силен отбор. Не може да не бъдем доволни. Важно е всеки един да дава максимума на терена. В мача за купата също трябва да дадем всичко. Ако преминем през този кръг, всичко е възможно."

