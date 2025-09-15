С поред бившия капитан и рекордьор по голове за Манчестър Юнайтед Уейн Рууни, отборът се е влошил под ръководството на треньора Рубен Аморим в сравнение с играта на отбора при Ерик тен Хаг.

Португалецът пое "червените дяволи" на 1 ноември миналата година, заменяйки уволнения нидерландец. Повече от 10 месеца по-късно обаче, Рууни смята, че няма признаци за подобрение в играта на отбора.

Манчестър Юнайтед претърпя нова унизителна загуба с 0:3 от градския си съперник Манчестър Сити, като много от феновете напуснаха стадиона много преди края на мача.

„Искам да бъда възможно най-позитивен към мениджъра и играчите, но е много трудно да седя тук и да кажа, че виждаме напредък. Не виждаме нищо такова и е много трудно. В края на мача видях как феновете напускат стадиона“, добави той.

Въпреки че се чуваха скандирания в подкрепа на Аморим, Рууни е убеден, че напускащите фенове са израз на разочарованието от случващото се. „Трудно е да си представим как ще продължи това. Какви са игровите схеми? Какво виждаме, което може да подобри отбора в бъдеще?“, попита той.

Юнайтед завърши на 15-о място в лигата миналия сезон с 42 точки – най-ниското им класиране от сезон 1989/90 насам. Това е и най-ниският точков актив на отбора, откакто за последно са изпадали през сезон 1973/74.

След пристигането на Аморим, клубът похарчи около 250 милиона паунда за нови попълнения и продаде голяма част от ненужните играчи. Това позволи на 40-годишния треньор да наложи своята схема 3-4-3, от която той се зарече да не се отклонява след успеха си в Спортинг Лисабон. Въпреки това, много от проблемите от миналия сезон изглежда се завръщат.

„След като Аморим дойде, чувахме как всичко ще се промени. Но ако мениджърът е честен със себе си, мисля, че нещата се влошиха“, заключи Рууни/Gong.bg.