С ептември Сф най-после се раздели със Стамен Белчев. Ръководството на тима не му прости загубата с 1:2 от Ботев Враца, която дойде, след като столичани бяха с човек повече. И се стигна до това, за което се говореше от доста време. В Драгалевци най-вероятно ще се завърне Славчо Матич, но има и вариант Владимир Манчев да поеме щафетата. Решението ще бъде взето в следващите дни.

Със сигурност нов треньор няма да има утре, когато Септември ще гостува на Спортист в турнира за Купата на България.

