С ептември записа първи три точки за сезона в efbet Лига след домакински успех с 2:1 срещу новака в елита Добруджа в последния двубой от петия кръг на шампионата.

Столичани бяха единственият отбор без спечелена точка от началото на сезона, но това се промени след обрат срещу миналогодишния шампион от Втора лига.

Гостите от Добрич поведоха в 10-а минута с попадение на Милчо Ангелов, който отне топката от Кубрат Йонашчъ, хладнокръвно финтира вратаря Янко Георгиев и прати топката в мрежата.

Осем минути по-късно Септември изравни, след като Бертран Фурие овладя топката в наказателното поле, освободи се от Здравко Серафимов и вкара за 1:1.

В 35-а минута Септември направи пълен обрат с попадение на Мо Пара, който получи пас от Робин Схаутен и реализира - 2:1 за Септември.

След час игра Пара имаше отлична възможност да вкара втори гол и да сложи точка на спора, но техничният му удар срещна левия страничен стълб.

След този успех воденият от Стамен Белчев тим на Септември заема незавидната 14-та позиция във временното класиране на efbet Лига с 3 точки от 5 двубоя.

Играчите на Атанас Атанасов остават на седмото място и имат в актива си 6 точки.

В следващия кръг на Септември предстои гостуване на Монтана, докато Добруджа ще се изправи срещу друг тим от Северозапада - този на Ботев Враца.