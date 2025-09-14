С ерийният шампион Лудогорец за една бройка да претърпи първа загуба при защитата на 14-ата си титла, завършвайки инфарктно 1:1 своята визита на Локо Пловдив на „Лаута” в 8-ия кръг на Първа лига.

„Орлите” спасиха кожата в 90+5, когато точен бе сърбинът Петър Станич с втория си гол у нас.

„Смърфовете” пък се държаха повече от героично, след като в 6-ата минута поведоха чрез четирикратния първенец на Румъния Каталин Иту, а в 44-тата останаха с човек по-малко заради червен картон на Ивайло Иванов.

Двата тима продължават да са непобедени от началото на кампанията.