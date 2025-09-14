П опадението на Лумбард Делова, с което ЦСКА поведе 1:0 на Септември. Бързо прелетя над морета и океани, за да впечатли феновете и спортните издания по света. Американското издание на испански език "Латинус" пък поиска направо да му бъде връчена наградата "Пушкаш" за най-красив гол.

"Лумбард Делова, играч на ЦСКА София, отбеляза зашеметяващ гол , който предизвика вълнение по целия свят заради нивото на изпълнението: Той вкара гол точно от центъра на терена! Разиграването се случи в 10-ата минута от началото на мача, когато вратарят на ЦСКА излезе от наказателното си поле, за да подаде топката на Делова.

Никой от противниковия отбор не се нахвърли, за да го атакува, така че той продължи атаката си и когато беше близо до централния кръг, отправи удар, който изненада всички. В социалните мрежи някои потребители вече номинират този зашеметяващ гол за тазгодишната награда на ФИФА „Пушкаш“ заради изненадващото му изпълнение и високото ниво на техническо майсторство. Той несъмнено ще бъде сред кандидатите", продължава медията.