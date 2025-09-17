С портният директор на Марсилия Мехди Бенатия преживя истинско дежа вю на „Бернабеу“ във вторник вечер. Като футболист на Ювентус той участва в скандален момент през 2018 г., когато при 3:0 за „Старата госпожа“, Реал Мадрид получи дузпа за негово леко нарушение срещу Лукас Васкес. От бялата точка Кристиано Роналдо не сбърка и прати „кралете“ напред, а Юве отпадна.
Във вторник вечер Реал Мадрид победи Марслия със спорна дузпа за игра с ръка на Факундо Медина. „Много е трудно да се приеме това наказание, но аз вече го преживях преди седем години. Имам същото чувство“, заяви Бенатия.