а лфът на Славия Емил Стоев беше категоричен, че неговият тим може да се противопостави на Черно море. Двата тима се срещат в рамките на 13 кръг от шампионата. Мачът е в събота, 25 октомври, от 15:30 часа и ще се излъчва по DIEMA SPORT. В Gong.bg ще следим всичко най-важно преди, по време и след двубоя в София.

В изминалия кръг Славия завърши 1:1 с Ботев Пд. „Срещата беше много динамична, двата отбора желаехме много победата. И според мен се получи интересен мач за феновете. За всеки футболист е важно, дали гол, дали асистенция, да реализира, за да се вдигне самочувствието на играча. Но за мен е по-важно Славия да има резултати“, сподели Емил Стоев пред DIEMA SPORT.

“От много време се подготвяме и съм сигурен, че Славия ще се противопостави, а защо не и да победи Черно море”, каза още играчът на Славия.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX