Т реньорът на Септември Славко Матич съжаляваше, че не е успял да спре Лудогорец в първата си среща, в която получи правото да стои на пейката. "Да, особено второто полувреме имахме шансове. При 0:1 имахме положения, но като не вкарахме, те веднага ни наказаха. Дори след това, при 0:2, имахме шансове, играхме офанзивно. Опитахме всичко, завършихме мача с 6 нападатели, но не успяхме. Момчетата се раздадоха, въпреки че не съм доволен от резултата“, заяви сърбинът.

„Ще се опитваме, защото ни трябват точки. Когато получиш първи гол по този начин, нещата се променят. Можехме да хванем Лудогорец второто полувреме, но това е Лудогорец и не успяхме. Все пак, ще опитваме в следващите мачове да вземаме точки“, допълни Матич, който за разлика от доста колеги не каза и дума за съдиите. В следващия кръг Септември гостува на Левски.