Левски записа трета поредна победа в първенството, в която вкара по 3 гола на съперника си. Преди лекцията с Добруджа с 3:0, „сините“ спечелиха два мача с по 3:1 – срещу Черно море на „Тича“, а преди това над Берое на „Герена“. Така тимът на Хулио Веласкес лека-полека започна и да заличава проблем, който се набиваше в очите на феновете. Не само у нас, но и в Европа. В началото на този сезон „сините“ успяха само веднъж успя да вкарат поне 3 гола. Това стана в първия кръг при разгрома над Монтана с 5:0 на „Герена“. Запалянковците очакваха, че любимците им могат да повторят този резултат и срещу Спартак Варна, но не се получи.

Напротив, играчите на Хулио Веласкес трябваше да се постараят доста, за да стигнат до трите точки срещу „соколите“. За някои тези 3 поредни мача с 3 гола може и да не са интересно, но справка в статистиката показва точно обратното. Цифрите разкриват, че Левски от над 10 години не бе стигал до такава серия – 3 поредни победи, които да постигнати поне с 3 гола. За последно това се е случвало през пролетта на 2015 година. Тогава обаче Левски изживяваше голяма криза и попадна в плейофите на втората шестица, където компания му правеха отбори като Марек и Хасково, както и Черно море, Славия и Локомотив Пд. „Сините“ доиграваха тягостно първенството и единственото, което държеше мотивацията им жива бе предстоящия финал за Купата на България, който също бе загубен злощастно с 1:2 след продължения в Бургас. В загрявката за него в мачовете от долната половина на класирането (Първа лига тогава се състоеше от 12 клуба) Левски нижеше победа след победа. Серията от три успеха с поне 3 гола бе записана срещу Локомотив Пд на „Герена“ - 5:0, Марек като гост с 3:1 и Хасково също като гост с 5:0.

Така сега, 10 години и половина по-късно, Левски отново стигна до три поредни победи с поне 3 отбелязани гола. Те бяха по-трудни и с по-малки резултати от тези през 2015 година, но пък с далеч по-голяма стойност. Това е така защото сега тимът на Хулио Веласкес е в битката за титлата, а тогава, воденият от Стойчо Стоев, а преди това от Георги Иванов и Пепе Мурсия тим, бе в далеч по-незавидно положение.

