Левски зарадва много привържениците си с победата над Черно море с 3:1 на „Тича“. Това, разбира се, е прекрасно за всеки, който милее за клуба. Феновете пък все повече и повече обикват треньора Хулио Веласкес и започнаха да скандират името му. Дори и самият испански специалист обаче, който често казва, че е горд с отбора си, този път призна, че първото полувреме не му е харесало. И наистина Левски не просто изоставаше след първите 45 минути на „Тича“ с 0:1, а отстъпваше сериозно по всички показатели – удари, точни шутове във вратата, корнери, притежание на топката, чисти положения...

След почивката Веласкес и момчетата му пометоха съперника и направиха рядко виждан обрат от 0:1 до 3:1. В крайна сметка последните впечатления са най-трайни. И опирайки се на това, трябва да отчетем, че резултатът и приятните изживявания от „сините“ фенове през втората част почти заличиха видяното до почивката. Тук е мястото да отбележим, че подобна картина виждаме в много мачове на Левски под ръководството на Хулио Веласкес. А именно – съществена разлика в представянето през двете полувремена. Така беше доста пъти през пролетта на миналия сезон, а често се случва и от началото на този. Изключенията са малко. Две от тях бяха в първите два мача след идването на испанеца в България – през февруари. Стартът му бе летящ – победа с 2:1 над Лудогорец, а след това и разгром с 4:1 над Хебър в Пазарджик. Тези мачове бяха две от малкото изключения, защото и в двата случая Левски игра равномерно добре през двете половини. През настоящия сезон единственият двубой, в който Левски игра равномерно и много силно и през двете полувремена, бе победата над Берое с 3:1. Тогава канонадата към вратата на Берое не спря почти през целия двубой и стигна до впечатляващите над 30 удара към Артур Мота. Но даже и тогава имаше спад само за няколко минути, в които Берое изравни, а можеше и да поведе. Но доста по-честата картина, която виждаме в куп мачове, е тази, при която имаше рязка противоположност в представянето на „сините“ в двете части. От началото на настоящия сезон освен на „Тича“, такава беше и предишната победа като гост – над Ботев Пд на „Колежа“. Там Левски не създаде чисто положение през първото полувреме, а се отърва при два мощни шута на Тодор Неделев, които бяха спасени от Вуцов. В голямото дерби срещу Лудогорец на „Герена“, което завърши 0:0, далеч по-силното полувреме за Левски бе първото. Същото се отнася и за успеха над ЦСКА 1948 на „Герена“ с 2:1. Тимът на Веласкес изигра страхотна първа част и поведе с 2:0, но след почивката съперникът доминираше сериозно. Доста по-силни за Левски пък бяха вторите полувремена при гостуванията в „Надежда“ на Септември и Локомотив Сф. Първото бе обърнато до 2:1, много трудно и след изоставане с 0:1 на почивката, а второто бе спечелено също с 2:1. Това стана с късен гол на Марин Петков и доста по-активна игра след почивката. В Европа също имаше сериозна разлика при представянето преди и след почивката в двата сблъсъка с Апоел Беер Шева и втория с Брага.

Така една от основните цели пред Хулио Веласкес до края на първенството, вероятно ще бъде да подобри постоянството в представянето по време на мачовете. До пълно съвършенство и Реал Мадрид и Барселона не могат да стигнат, затова и не бива да се очаква това да постигне Веласкес в Левски. Дори и двата испански гранда трудно поддържат едно темпо и добра игра през всичките 90 минути. Така че този отбор на Веласкес има накъде да расте още и какво да подобрява. И макар че невинаги всичко да се получава идеално, вече сме се убедили, че може да се получава. Тепърва борбата за първото място ще става по-жестока, ако „сините“ искат да разчитат на успех в нея, то ще трябва да увеличат броя на силните минути. На „Тича“ преди два дни 45 стигнаха за трите точки, но на други места като Разград например, ще са необходими двойно повече. А със сигурност и първото задаващо се гостуване няма да е леко и да се вземе с минимум усилия – с Арда в Кърджали.

