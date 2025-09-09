С партак 1918 Варна обяви във официалната си страница във фейсбук привличането на трима нови футболисти. Първият играч е младият 21-годишен нападател Георг Стояновски от Република Северна Македония. Той е висок 1,87 сантиметра и се отличава със скоростта, техниката и погледа си върху играта. В родината си е играл за Вардар, Тетекс, Работнички, Шкупи, а в Обединените арабски емирства - за Хата клуб. В младежките си години е определян като един от най-обещаващите таланти на футбола в Република Северна Македония, с мачове и голове в елита на страната. Национал на родината си в юношеските гарнитури.

Вторият нов футболист в Спартак 1918 Варна е хърватинът Лукас Магджински. Той е на 19 години, играе като централен защитник и ляв бек. Висок 1,90, сантиметра, силен ляв крак, младият играч е бил част от школите на ФК Загреб и ФК Лучко. Талантът му е забелязан и печели стипендия в академията на ФК Рудеш. Отличава се с добра физика, интелигентно пласиране и здрава игра.

Третото ново попълнение е мадагаскарецът с френски паспорт Тиерно Милимоно. Той е бил част от академиите на Ница, Марсилия и Сошо. В професионалният футбол има престои във Франция, Люксембург и Кипър. Тиерно Милимоно играе на позициите ляв бек и опорен халф. Висок 1,82 сантиметра. Играчът е на 23 години, с отлична техника и скорост, способен да внесе интересни елементи в играта на левия фланг. През 2024 година дебютира за националния отбор на Мадагаскар.

"Нямаме търпение да видим новите момчета в игра. Надяваме се всички те да допринесат за добрите резултати, които ни предстоят. С това трансферната политика на клуба ни завършва на този етап", написаха от Спартак 1918 Варна.

Спартак 1918 Варна заема предпоследното 15-о място във временното класиране на Първа лига с 4 точки и все още е без успех в надпреварата. В следващия кръг 8-ми кръг на първенството "соколите" са домакини на Арда в събота (13 септември) от 17:45 часа на стадион "Спартак" във Варна.

