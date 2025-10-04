Ц СКА 1948 и Спартак Варна завършиха 1:1 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Домакините поведоха през първото полувреме, но гостите изравниха след почивката след дузпа.

Спартак спря серията на ЦСКА 1948 от три поредни победи в първенството. За „соколите“ пък това е 4-и пореден мач без поражение в Първа лига.

В 5-ата минута гостите получиха дузпа за нарушение срещу Георг Стояновски, но след преглед от ВАР тя бе отменена, тъй като играчът на Спартак беше в засада. В 20-ата минута вратарят на Спартак Максим Ковальов спаси удар на Петър Витанов.

В 33-ата минута Мамаду Диало изведе ЦСКА 1948 напред. Първоначално голът му бе отменен заради засада, но след преглед от ВАР попадението бе зачетено. В края на първото полувреме Фредерик Масиел и Георги Русев пропуснаха възможности за ЦСКА 1948.

В 57-ата минута Спартак получи дузпа за игра с ръка на Борислав Цонев. Бернардо Коуто бе точен за 1:1. Домакините опитаха натиск в следващите минути, но трудно създаваха положения. Лаша Двали стреля, но Ковальов улови. Марто Бойчев също опита удар, но топката излезе в аут. Малко преди края Ковальов се справи и с удар на Андре Хофман.

ЦСКА 1948 е на второ място в класирането с 23 точки. Спартак е 8-и с 12.