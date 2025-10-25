С тарши треньорът на Септември София – Стамен Белчев, бе много разочарован и ядосан след загубата от Ботев Враца. Септември изпусна победата в последните минути, въпреки че игра с човек повече от края на първото полувреме.

„Загубихме спечелен мач, но футболистите си помислиха след червения картон и нашия гол, че мачът е решен, и това ни изигра лоша шега. Много съм разочарован от това, което направихме през второто полувреме. Безобразно и безидейно държане на топката в средата на терена, което устройваше домакините, които си дочакаха шансовете“, каза Белчев.

Той се надява загубата да не повлияе негативно на отбора му: „Надявам се тази загуба да не повлияе. Ще работим върху това, както винаги сме работили – докато съдията не свири край, трябва да играем и да се борим. Тотално разочарование има у мен.“