С инята общност е във възторг от треньора Хулио Веласкес, скандира името му, шефовете също са на седмото небе от първото място, преднината пред Лудогорец и реалните шансове за шампионска титла. Самият испанец също явно е доволен от присъствието си на „Герена“ и подписа нов договор. И ако психологията е силната черта на Веласкес, то не по-малко важен фактор за доброто представяне на отбора има един друг човек – Хосе Антонио Морга. Дребничкият асистент на Веласкес се ползва с тоталното доверие на наставника, дотолкова, че води изцяло повечето тренировки. Той определя упражненията, интензивността им, продължителността.

Голямата разлика в работата на Морга е, че той се идентифицира с футболистите – участва в тренировките наравно с тях. Резултатът от неговата работа е очевиден – отборът се намира в такава физическа форма, която е непосилна за неговите съперници, поне тези в България. Два факта са достатъчно доказателство за тоталната и положителна промяна във формата на футболистите на Левски – в отбора почти няма мускулни травми. Единствено Карл Фабиен се оплаква от такива контузии и вече рядко попада дори в групата за мачовете. Вторият факт е свързан с последните минути от мачовете. В последните 15 минути от всяка една среща, левскарите имат толкова физически сили, коркото и в първите 15. Вярно, това се дължи и на смените на Веласкес, но като цяло формата на отбора не пада през всичките 90 минути. Което пък е от изключително значение за крайния резултат. Левски е отбелязал голове в последния четвърт час в седем от 13 мача до този момент, като в пет от тях головете в края се оказват решаващи за победата. И благодарение на тях сега тимът е лидер в Първа лига.

Левски е третият отбор на Хосе Антонио Морга, в който той работи с Хулио Веласкес. Първият е Алавес, в който Морга изкара четири години и това е клубът, който изстрелва го изстрелва в елитния футбол. Той става известен с работата по време на ковид-кризата. Тогава испанските медии отбелязват, че благодарение на Морга футболистите на Алавес са запазили много добра форма, въпреки строгите ограничения за тренировки и мачове. Пак в Алавес Морга е помощник и на легендата на Барселона Абелардо, който бе неизменна част от големия отбор на каталунците от 90-те години. Двамата работят заедно и в още отбора – Спортинг Хихон и Картахена. Именно от Картахена Морга идва в Левски по покана на Хулио Веласкес.

Близки до Левски твърдят, че Морга е маниак на тема кондиционна подготовка. А същото твърдят и футболисти на Левски. Един от тях, вече на преклонна футболна възраст казва: „Аз никога досега не съм се чувствал толкова лек, силен и във форма. Досега все едно съм тренирал друг спорт“.

