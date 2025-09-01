К метът на Враца Калин Каменов разкри за проблеми в местния Ботев преди домакинството на Черно море. Воденият от Христо Янев отбор надделя с 1:0 с гол на Владислав Найденов и записа втора победа през сезона. До момента врачани имат едно поражение - дошло срещу Лудогорец.

"Честита победа на Ботев Враца. Малко от вас знаят, че отборът беше в много тежка ситуация преди мача. Имаше вариант да излезем с осакатен състав, защото една част от футболистите бяха с тежък вирус и на системи. Въпреки че действаха на ръба на физическите си възможности, момчетата се вдигнаха, показаха характер и играха много мъжки. Заслужен успех за играчите на Христо Янев и всички, които обичат този скромен отбор, пълен с български футболисти! Честита победа и на комшиите от Монтана!", написа Калин Каменов в профила си в една от социалните мрежи.