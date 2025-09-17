О тборът на Спартак Варна постигна една от най-важните си победи, но не футболния терен, а по чисто административен път.

На извънредно заседание, свикано от Общинския съвет на Варна във връзка със искането на ФК Спартак за отпускане на средства за погасяване на дългове, бе решено да бъдат отпуснати на клуба 550 000 лева.

Така с тези финансови средства ще могат да бъда погасени задълженията към НАП, а също и да бъдат покрити изискванията за професионален лиценз.

"Благодарим на всеки един общински съветник, който осъзна важността на това гласуване и подкрепи синьо-бялата каузa", написаха от "Коритото".

"Това е истинска глътка въздух за клуба и първа сериозна крачка по пътя към неговото стабилизиране и освобождение. Тази стъпка е и доказателство, че сме сериозни в поетите ангажименти – изпълнихме тази задача и продължаваме с останалите по пътя към стабилизацията на клуба! Вярваме, че това ще вдъхне още повече доверие и увереност у нашите партньори, служители, треньори, футболисти и – не на последно място – феновете", добави от Спартак Вн.