Н а „Герена" все още не са решили един от казусите с играчите, чиито договори изтичат. И това е Кристиан Димитров. Мениджърът му Лъчезар Танев посети двубоя с Лудогорец, но двете страни не са успели да седнат на масата за преговори след него. Очакваше се това се случи в настоящата пауза, след като първоначално Дългия, както го наричат феновете, не бе в сметките на селекционера Александр Димитров.

Треньорът обаче го привика по спешност. Освен Димитров в подобно положение е и Цунами. „Сините" обаче не смятат, че там ще срещнат проблеми. Бразилецът е категоричен, че иска да завърши кариерата си на „Герена". Дори е готов да получава по-малко. Фабио Лима, Патрик Мислович и Карлос Охене обаче трябва да правят чудеса, ако искат да получат нови договори. В момента те по-скоро са с един крак извън „Герена".

От тях само Лима тежи сериозно на „сините" със заплатата си. В момента тя е една от най-солидните на „Герена". Рилдо също може да не стигне до постоянен договор, ако продължава да разочарова с изявите си.

