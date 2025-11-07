Т реньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди дербито с ЦСКА, което е утре от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски"/

"Моменталната форма на отборите винаги имат своето значение, макар че е ясно какъв заряд имат такива мачове като утрешния. Влизаме в него с отговорност, отдаденост и работим усилено", каза треньорът.

Веласкес отбеляза, че въпреки емоционалния заряд и еднаквите имена, този мач е различен от предходния заради промените в отборите и текущите моменти в сезона, но се надява на положителен резултат за Левски.

"Фокусът е върху това как изглежда като цяло ЦСКА, но винаги обръщаме внимание и на детайли около индивидуалното представяне на някои футболисти. Говорим за отбор със сериозен потенциал, като вземем под внимание бюджетът, с който стартираха в този сезон, което им позволява да имат потенциал. Наясно сме, че в последната част от терена, разполагат с добри футболисти. Показаха добри игри и спечелиха последните мачове, по-убедителни и по-консистентни изглеждат. Имат играчи като Годой и Питас, на които ако оставиш пространство, ще имаш проблем", коментира той.

"Имам абсолютно доверие на всички играчи. Важно е да покажем нашите силни страни. Наясно съм с тези, с които ще започнем мача", каза още Веласкес.

"Единственото, по което си приличат двете ситуации от последния мач, е имената на двата отбора. В даден мач винаги има значение профилът на играчите и как те си взаимодействат – различни футболисти, различни треньори, в нашия тим също има промени. Различни са моментите, в които се намираме в сезона. Но си приличат по емоциите, които създават този тип мачове и имената на отборите. Надявам се на положителен резултат в наша полза."

"Моят фокус е изцяло върху футболния мач утре. Интерес от Русия, Танзания или Корея, 0 е енергията, която ще вложа към това. Интересът означава, че нашите играчи се справят добре на терена. Не виждам смисъл да говоря за трансфери", сподели още треньорът.

"По един и същи начин гледам на младите и на опитните играчи, не е водеща възрастта, а балансът в състава. Залагам на тези, които ще се представят най-добре в мача."

"Не съм казал, че е по-голям или по-малък бюджетът на съперника, не съм правила сравнителна характеристика. Фокусиран съм върху моя отбор и не искам да правя подобни сравнения. Представлявам голям клуб с изключителна история, наша отговорност е да се представяме на нивото, на това, което изисква емблемата – не само в мача срещу ЦСКА, а във всички мачове. Не искам да влизам в сравнителна характеристика. Изключително много уважавам съперника", уточни наставникът.

Запитан за феновете на Левски, които изкупиха билетите за мача с ЦСКА, той отговори: "Благодаря от цялото си сърце на феновете."