Т реньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди гостуването на Арда. Той заяви, че му е абсолютно все едно за материала на "Марка", в който е нареден до наставниците на Арсенал и Реал Мадрид Микел Артета и Шаби Алонсо. Испанецът допълни, че не съществува отбор в света, който от юли до юни следващата година да дава най-добрата си версия, но остава с позитивно мислене. "Предстои ни мач срещу противник, който се е подготвил да ни затрудни. Отборът е изграден от опитни играчи, които познават българската реалност. Ние влизаме в мача с уважение към противника, но желание да направим добър мач и да го спечелим", започна Веласкес.

"Разбрах за това преди три минути. Абсолютно все едно ми е. Аз съм в треньорската професия от много време. Интересува ме мачът с Арда. Оттук всичко ми звучи като анекдот. Футблолът те учи, че трябва да останеш в настоящето. Остава доста време до края на първенството, заради което трябва да сме скромни, здраво стъпили на земята и работа, работа, работа", каза треньорът на Левски по отношение на материал на "Марка", в който е нареден от Микел Артета и Шаби Алонсо.

Наредиха треньора на Левски до Шаби Алонсо, Луис Енрике и Артета

"Всички тренират много добре, много са уверени. Атмосферата е добра. Това се случва навсякъде, където има добри резултати. Играчите, които взеха участие в мача с Хебър, са в процес на възстановяване. Играчите, които не получиха игрово време са в перфектна кондиция, включително и Бала. Не е на 100% към днешна дата, но сме доволни от възстановяването му през тази седмица. Утре ще преценим дали ще попадне в групата за мача", коментира още Веласкес.

"Не съществува отбор в света, който от юли до юни следващата година ще дава най-добрата си версия непрекъснато. Не трябва да си особено голям специалист, за да знаеш, че няма да спечелиш всички 38 мача. Няма да губя енергия за теория на вероятностите. Оставам фокусиран върху настоящето с позитивно мислене и последователност в действията. Независимо от резултата, правим анализ на срещата и се опитваме да анализираме правилно срещата. Не винаги, ако си спечелил, значи, че си направил всичко по най-добрия начин. Освен резултата в една среща, трябва да потърсиш място, където може да подобриш нещо".

"Считам, че това, което мисля е, че ни предстои мач с Арда в неделя. Да гледаш другите отбори и да обръщаш внимание на точки в бъдеще, те води в грешната посока. Фокусирани сме върху това, което ние правим, а не това, което правят другите".

"Арда загуби важен играч, който можеше да даде разлика в техния отбор. Профилът на играчите определят моделът на игра, който ще използваш. Треньорът е същият. Той заслужава цялото ми уважение. Те са отбор, който се опитва да държи инициативата в мача. Освен опитни играчи, имат и качество в състава. Ако дадеш време и пространство на Ивелин Попов, може да ти създаде проблеми. Те са отбор, който от миналото първенство заслужи уважението ми - започвайки от треньора. Те изглеждат като отбор, който повече се опитва да гради играта, отколкото да я руши. Наясно сме, че ако направим мач, по който ние искаме, можем да постигнем победа", каза треньорът на Левски.

