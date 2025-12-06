ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Левски изживява ренесанс. Тимът е основен фаворит за спечелването на титлата. "Сините" безспорно играят най-добрия футбол в Първа лига, а за всичко това основна роля има треньорът Хулио Веласкес. Испанецът се радва на любовта на феновете, медиите го покриват със заслужени похвали, дори в родината му започнаха да се гордеят с изявите му, което си е голямо постижение предвид нивото на футбола в страната. Явно фактът, че се къпе в народната любов, накара Дон Хулио да се почуства неуязвим, съвършен. Такива хора обаче стигат до момент, в който не могат да направят разликата между доброто и злото. Нямат критерии, спрямо които да ги различават. Веласкес очевидно стигна до такова състояние и собственоръчно предаде Левски! Това, че той пусна 8 резерви срещу Славия, отбор който е в серия от победи и не е губил в 11 поредни мача, е предателство и към играчите, и към шефовете, и към феновете, и към футбола. Предателство към титлата, която е толкова чакана на "Герена". Ако толкова е искал да прави ротации, да ги беше направил срещу Септември на "Герена" в предния кръг или в гостуването на закъсалия Спартак Варна, който няма победа от 5 мача, а за последно на "Коритото" беше отнесен с 4:0 от ЦСКА.

Цялата гледна точка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

