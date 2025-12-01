С лед убедителната победа на Левски с 7:0 над Септември София от 17-ия кръг на efbet Лига, старши треньорът Хулио Веласкес остана впечатлен от изявата на своите футболисти. „Благодаря за поздравленията. Първото полувреме превъзхождахме противника, но имахме някои трудности в определени моменти. С тримата офанзивни футболисти те имаха ситуация, в която можеха да отбележат. Истина е, че създадоха няколко положения на контраатака. Липсваше ни контрол чрез притежание на топката през първата част. С човек повече второто полувреме имахме преимущество, което ни позволи да държим топката дълго време в противниковата половина. Имахме висок процент на ефективност през второто полувреме. Затова искам да отлича гладът и енергията, която показахме до последната минута. Няма да се изморя да го повтарям – невероятно е да имам това качество в състава. Това е привилегия като мен за треньор да водя този колектив. Разбира се, да не забравя да поднеса благодарности на публиката, която дори на това време ни подкрепи и показа топло отношение към нас“, сподели Веласкес пред медиите след мача.

Той коментира и предстоящите предизвикателства пред отбора до края на сезона: „Лесно ми е, защото всички тренират по невероятен начин и всеки може да попадне сред стартовите 11. Оттук насетне, анализирайки предстоящия мач, ще опитаме да заложим на оптимален стартов състав. Винаги изхождам от това, че всички имат шанс да започнат като титуляри. Това не е проблем, по-скоро се чувствам благословен.“

Веласкес обърна внимание и на подкрепата на феновете: „На първо място ми вдъхва чувство за благодарност. Разбира се, оттук насетне оставаме скромни и здраво стъпили на земята, за да се отблагодарим за топлото отношение, без да забравяме, че основна заслуга за всичко това имат играчите. Благодарение на тях изживяваме невероятни дни в отбора. Независимо дали играем на нашия стадион, или като гости, публиката е невероятна. Това важи не само за дните с мачове, навсякъде по улиците усещам подкрепата от феновете. Затова всеки ден се опитваме да правим нещата по най-добрия начин.“

