Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отрече слуховете за уволнение на треньора Златомир Загорчич. Шефът каза, че не знае за „специални срещи“ или поне никой не му е звънял. „Ако някой иска, да се обади. Може да направим среща. Но Златомир Загорчич остава треньор на Славия... за момента“, обяви Стефанов пред „Мач Телеграф“.

Относно селекцията Стефанов добави: „Нямаме нужда от нови играчи на този етап. Имаме достатъчно. Вярвам в тях. Срещу Локомотив София играха по-добре, най-вече вратарят. Спаси доста положения момчето“, каза Стефанов. Той отчете все пак, че освен слабата игра от началото на кампания, тимът нямаше и късмет в определени мачове. „Да, така е. Надявам се да ни върви, както срещу Локо“, добави Стефанов.

От началото на сезона Славия има едва две победи. „Белите“ се намират на 13-то място в класирането с 10 точки. За тях обаче предстоят два трудни мача след паузата – визита на Ботев Пловдив на Колежа и домакинство на Черно море.

