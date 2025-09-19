В тора победа от началото на сезона постигна Спартак Варна, след като спечели с 2:1 гостуването си на новака Монтана в мач от 9-ия кръг на Първа лига.

Така момчетата на 70-годишния треньор Гьоко Хаджиевски за втора поредна седмица ликуваха с 3-те точки и то при визита. Миналия петък те биха за сефте – 1:0 Ботев Пловдив на „Колежа”.

Головете за Спартак на стадион „Огоста” в сърцето на Северозапада вкараха Дамян Йорданов (32) и на сънародника на Гьоко - Георг Стояновски (58).

За Монтана, воден от Анатоли Нанков, който през далечната 1993-та игра под ръководството на бившия македонски селекционер в ЦСКА, точен бе Борис Димитров (50).

Четвъртото поражение за кампанията прекъсна серията от 3 поредни успеха на домакините. Така Монтана остана на шесто място в класирането с 11 точки, докато Спартак се изкачи на десета позиция с 10.