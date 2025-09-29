След загубата от Черно море (1:2) на 3 ноември миналата година Левски пусна жалба от съдийството на Валентин Железов.

В алентин Железов ще бъде главен съдия на отложената от 6-ия кръг на Първа лига среща между Ботев Пловдив и Левски утре, обявиха от БФC.

Помощници на 44-годишния бургазлия, който е 14-и в родната ранглиста, ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов. Двубоят е утре (30 септември) от 17:30 часа на „Колежа”.

Железов е ръководил общо 18 мача на Левски. От тях „сините” са спечелили 12 (2 точно с Ботев Пловдив), 2 са завършили наравно, а 4 са загубили. Въпреки подчертано положителния си баланс с него, Левски пусна жалба срещу свирката му при поражението от Черно море с 1:2 на 3 ноември във Варна миналата година.