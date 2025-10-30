В ременният треньор на Лудогорец Тодор Живондов беше много доволен от победата с 3:2 над Черноморец Бургас като гост за Sesame Купа на България. Той сподели, че победното попадение на Ивайло Чочев е най-важното в кариерата му на наставник досега. "Искам да поздравя отбора на Черноморец за играта. Нашият отбор изигра двубой с мисъл за предстоящите три. Мога да поздравя футболистите за желанието. Нямам забележки към тях. Грешките, които допускаме, ги виждаме всички", започна Живондов.

Лудогорец вдигна котва в Несебър

"Толкова съм щастлив, че няма да играем продължения, защото ще гостуваме на Черно море и Ференцварош. Този гол е един един от най-важните в кариерата ми досега. Вкарахме три български гола по стечение на обстоятелствата. Това е отбор с добри футболисти и с качества. В момента има много неща, които да са различни. Лудогорец ще изглежда по различен начин", добави той.

"Аз съм дългогодишен служител на клуба. Това ми е 13-а година. Изпълнявам си договора. Докато ми е казано, ще го изпълнявам. Какъв ще е периодът зависи от собствениците и хората под тях. Лудогорец трябва да е умен срещу Черно море. Победата ни трябва при всички обстоятелства. Ако Лудогорец победи Черно море, до края на годината няма да допусне грешка до края. В Европа Лудогорец ще бъде с друго лице. Там мотивацията е друга. Единствената ми мотивация е да победим Черно море. Жребият ще го обмисляме след това", каза Живондов.

