Л удогорец съобщава на своите фенове, че вече се продават билетите за мача с швейцарския Йънг Бойс от основната фаза на турнира Лига Европа.

Мачът в Берн е на 23 октомври от 22:00 часа на стадион „Ванкдрорф”. Цената на място е 22 евро (43 лева).

Продажбата се извършва по следния начин:

* За фенове от Разград - плащане в евро на клубната база и получаване на билет за срещата.

* За фенове от България и такива, живущи извън страната - със заявка на имейл tickets@ludogorets.com, предварително плащане по банков път и издаване на ваучер.

Получаването на билетите ще бъде в деня на мача пред входа на сектор "В" на стадион " Ванкдрорф" в Берн.

Процедурата по издаване е следната - всички желаещи да гледат на живо двубоя трябва да изпратят заявка на tickets@ludogorets.com до вторник (21 октомври) 18:00 часа, като ще им бъде върнат отговор с банкова информация, за да бъде направено плащане по сметка на Лудогорец.

След като клубът получи съответната сума за поръчаните билети, всеки подал заявка, ще се сдобие с ваучер, който ще има уникален бар код и гарантира на лицето, че успешно е заплатено място за мача.

В деня на срещата ще се заменят ваучерите за валидни билети.