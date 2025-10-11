А лбания победи с 1:0 Сърбия като гост в Лесковац в мач от група K на световните квалификации. С успеха тимът увеличи аванса си пред този опонент в битката за второто място в групата, което дава място в баражите за световното.

Домакините имаха няколко шанса през първото полувреме. Душан Влахович стреля, но вратарят Томаш Стракоша спаси удара му. Малко след това Влахович имаше втора възможност, но този път нападателят на Ювентус не уцели вратата. В края на първото полувреме Албания поведе. Рей Манай стигна до топката в наказателното поле и вкара.

След почивката Александър Митрович и Душан Влахович пропуснаха още шансове за Сърбия. Стракоша пък спаси удар на Лука Йович. В края на мача Недим Байрами пропусна възможност за Албания.

Албания е на второ място с 11 точки, Сърбия остава на трето със 7.