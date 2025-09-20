М ениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че дори папата не може да го убеди да промени системата на игра, която използва. „Червените дяволи“ имат провал след провал и през този сезон, като спечели само един от първите си 4 мача във Висшата лига. След тежката загуба от Манчестър Сити акционерът в клуба сър Джим Ратклиф дойде на тренировъчната база в Карингтън.

„Той беше там да ми предложи нов договор“, пошегува се Аморим.

Попитан дали Ратклиф му е казал да промени спорната си схема на игра 3-4-2-1, Аморим заяви: „Не, не, не, никой не може. Дори папата няма да ме накара да променя тактиката. Това е моя работа. Това е моя отговорност. Това е моят живот. Така че няма да променя тактиката.“

Португалецът смята, че ако смени системата под външен натиск, играчите вече ще гледат различно на него.

„Ако аз съм футболист и треньорът, който е под голямо напрежение от целия свят и всички му казват, че трябва да смени системата, каже: „Ще я променя“ – те ще ме гледат по различен начин. Всичко е важно, когато се вземе предвид влиянието от решението върху отбора. Аз правя нещата по моя начин. Надявам се да имам времето за промяна, но ще бъде еволюция“, допълни мениджърът.

Манчестър Юнайтед приема Челси от 19.30 ч. днес.