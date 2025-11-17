А нглия победи с 2:0 Албания като гост в мач от група K на световните квалификации и завърши на първо място с пълен актив от 24 точки и без допуснато попадение при голова разлика 22:0.

Така „трите лъва“ изравниха брадат рекорд на тима на Югославия, който се класира за Мондиал 1954, постигайки също само победи, макар и в 4 мача и без да допусне попадение. Отборът на Томас Тухел бе един от първите в Европа, които си осигуриха участие на сетовното първенство догодина. Любопитното е, че същото постижение може да постигне и Испания. Преди последния мач с Турция „Ла Фурия Роха“ е с 5 успеха от 5 срещи и 19:0 голова разлика.