А нглия изигра най-силния мач под ръководството на Томас Тухел. Трите лъва размазаха категорично с 5:0 като гост на Сърбия на „Райко Митич“ в Белград в световна квалификация в група „K“. „Трите лъва“ са с пълен актив от 15 точки след 5 изиграни мача, а „плавите“ имат 7 точки от 4 срещи.

Отборът на Томас Тухел показа най-доброто си лице за първи път от старта на квалификациите и след силни начални минути логично поведе в 33-ата. Деклан Райс центрира от корнер, а Хари Кейн с глава отбеляза първия гол.Само две минути след това англичаните отбелязаха и второ попадение. Морган Роджърс намери Нони Мадуеке в наказателното поле, а крилото на Арсенал наказа излезлия Джордже Петрович с копващ удар.

В 52-рата минута спасен от вратаря удар стигна до Марк Гехи, той намери Езри Конса, чийто удар на празна врата направи резултата 0:3. В 72-рата минута Никола Миленкович остави Сърбия с човек по-малко след директен червен картон, а малко след това Англия материализира численото си превъзходство. Райс центрира от фал и Гехи с глава вкара. В 90-ата минута Маркъс Рашфорд оформи крайното 0:5 от дузпа.

В другия мач от групата Албания победи Литва с 1:0 с гол от дузпа на Кристиян Аслани. Така албанците събраха актив от 8 точки на второто място, а латвийците са четвърти с 4.

