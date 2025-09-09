Футболистите на Англия знаят какво ги очаква в Белград.

Д нес ще се изиграят последните световни квалификации в Европа за месец септември. Програмата предлага двубои от четири различни групи.

В група D Франция приема Исландия от 21:45 часа, докато Азербайджан се изправя срещу Украйна.

Босна и Херцеговина е домакин на Австрия в група Н, а Кипър се изправя срещу Румъния. В група I Норвегия приема Молдова.

Най-интересно днес ще е в Белград, където Сърбия е домакин на Англия. Срещата е от група К. По същото време Албания приема Латвия.

Очакванията са за сериозни сблъсъци от всякакъв характер в сръбската столица, като дори капитанът на Англия Хари Кейн заяви, че футболистите в тима са провели разговор помежду си как да постъпят, ако станат обект на рaсистки прояви от страна на феновете в домакините.

Мачът е с особено висок заряд, а от Сръбския футболeeн cъюз вече призоваха привържениците да "създадат позитивна атмосфера" и "да изпратят съобщение към света, което да ги накара да бъдат горди".

"Имахме среща с тима и обсъдихме протокола за действие, но повече от гледна точка на УЕФА. Но нямаше някаква особено задълбочена дискусия", каза Кейн пред репортери.

"Нашият фокус е върху мача. Искаме да победим Сърбия на терена. Но сме наясно, че всичко може да се случи и трябва да сме готови. Мислим само за мача, а изявлението на сръбската федерация е за това всички на стадиона да се забавляваме и се надявам точно това да се случи", добави нападателят на Байерн Мюнхен.

Петнадесет процента от 50-те хиляди места на стадион "Райко Митич" ще бъдат затворени от УЕФА заради прояви на расизъм от сръбските фенове срещу футболистите на Андора през юни в друг мач от същата група на световните квалификации.

Програма за мачовете днес от световните квалификации в зона „Европа“:

19:00 часа

Армения - Ирландия

Азербайджан - Украйна

21:45 часа

Норвегия - Молдова

Кипър - Румъния

Франция - Исландия

Унгария - Португалия

Сърбия - Англия

Албания - Латвия

Босна и Херцеговина - Австрия