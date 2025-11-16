Хари Кейн донесе нов успех на Англия, а Сърбия обърна Латвия

А нглия завърши квалификациите за Мондиал 2026 с перфектен актив, след като победи с 2:0 Албания като гост. Англичаните, които вече се бяха класирали на световното, стигнаха до успеха с 2 гола на Хари Кейн през второто полувреме.

Така тимът на Томас Тухел завършва с 8 победи от 8 мача и голова разлика 20:0.

В другия мач от групата Сърбия стигна до обрат срещу Латвия – 2:1. Владиславс Гутковскис изведе гостите напред. Александър Катай и Александър Станкович отбелязаха головете за Сърбия след почивката.

В класирането Англия завършва с 24 точки, пред Албания с 14, Сърбия с 13, Латвия с 5 и Андора с 1.