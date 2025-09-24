Д омът на националния селекционер на Португалия - Роберто Мартинес е бил ограбен, пише "А Бола". Откраднати са бижута и часовници на стойност над един милион евро. Обирът е станал миналата събота, а крадците са влезли през кухнята. Испанецът Мартинес живее в Кашкайш, който се набира на брега на Атлантическия океан, на 30 км от Лисабон.

Кражбата с взлом е била открита от портиера, който по това време е работил в мазето и по-късно е открил безпорядъка и липсващите вещи. Мартинес не си е бил у дома.

Испанецът, който е треньор на португалския национален отбор от януари 2023 г., се готви за следващите два мача на Португалия в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. - срещу Република Ирландия (11 октомври) и срещу Унгария (14 октомври).

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX