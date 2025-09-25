А рсенал се класира за следващия кръг на Купата на лигата след победа с 2:0 като гост над Порт Вейл. „Гънърс“ демонстрираха класа и контролираха по-голямата част от двубоя, макар и домакините да се бориха достойно. Срещата започна по перфектен начин за Арсенал. Още в 8-ата минута Еберечи Езе реализира първия си гол за клуба. Попадението дойде след комбинация с Габриел Мартинели, който асистира, а Майлс Луис-Скели умело пропусна топката, за да изведе Езе на стрелкова позиция.

Втората част започна по-равностойно, като Порт Вейл се опита да притисне и създаде няколко опасни ситуации. Все пак класата на Арсенал се прояви отново в 86-ата минута, когато Леандор Тросар оформи крайния резултат. Той получи подаване от Уилям Салиба и с точен удар по земя изпрати топката в мрежата за 2:0. Така Арсенал записа очакван успех и продължава напред в турнира, докато Порт Вейл напуска надпреварата.

Тотнъм постигна класическа победа с 3:0 над Донкастър Роувърс и без проблем се класира за следващия кръг на Купата на лигата. Макар и да не изиграха най-бляскавия си мач, „шпорите“ демонстрираха класа и разлика в качеството спрямо своя съперник. Головете вкараха Жоао Палиня, Бренан Джонсън и автогол на Джей МакГрат.

