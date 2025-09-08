П ортугалецът Фернандо Сантош напусна поста старши треньор на националния отбор на Азербайджан, съобщиха от пресслужбата на местната футболна федерация. Договорът на специалиста е прекратен по взаимно съгласие, пише агенция ТАСС. Азербайджанският представителен тим загуби от Исландия с 0:5 като гост в първия си мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

Отборът ще изиграе следващия си двубой на 9 септември, като ще бъде домакин на Украйна. 70-годишният Сантош беше начело на националния тим на Азербайджан от 2024 година. Преди това той е водил португалските Порто, Спортинг, Бенфика, гръцките АЕК, ПАОК и Панатинайкос, както и националните отбори на Португалия, Гърция и Полша.

Под негово ръководство португалският държавен отбор стана европейски шампион за първи път през 2016 година, а през 2019-а съставът спечели Лигата на нациите.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX