Б арселона, който все още чака да се върне на реконструиращия се стадион "Камп Ноу", записа категорична победа с 6:0 над Валенсия в първото си домакинство на стадион "Йохан Кройф" пред едва 6000 зрители. Няколко дни преди старта на участието си в Шампионската лига срещу Нюкасъл, Барселона предложи офанзивен фестивал, благодарение на който се изкачи на второ място в класирането. По две попадения отбелязаха Фермин Лопес, бразилската звезда Рафиня и голмайсторът Роберт Левандовски.

Барселона показа убедително игра, въпреки отсъствията на Ламин Ямал, Френки де Йонг и Алехандро Балде. Барса се надява, че може да се върне на своя "Камп Ноу" с ограничен капацитет от 27 000 места още в следващия домакински мач срещу Хетафе. Но клубът все още не е получил необходимите разрешения от кметството на града.

“Страхотно е да мога да избирам между Феран Торес и Левандовски. Рафиня има фантастично отношение, влизането му от пейката е техническо решение. Има достатъчно мачове за всички. Той и Араухо имаха дълъг полет”, каза още Флик.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX