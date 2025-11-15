К азахстан и Белгия завършиха 1:1 в мач от група J на квалификациите за световното първенство през 2026 г. Гостите доминираха в двубоя, но пропуснаха много положения. Белгийците имаха 77% притежание на топката и отправиха 20 удара.

Домакините започнаха мача по-добре. Галимжан Кенжебек отправи удар, но вратарят Матц Селс спаси. В 9-ата минута Казахстан поведе. Дастан Сатпаев се възползва от грешка на защитата и вкара. В следващите минути гостите се хвърлиха в атака. Вратарят на Белгия Темирлан Анарбеков спаси удари на Ханс Ванакен и Леандро Тросар. Шарл де Кетеларе също имаше възможност, но не успя да преодолее вратаря. Анарбеков отрази изстрел и на Тимоти Кастан.

В началото на второто полувреме гостите изравниха. Ванакен вкара с глава след центриране на Кастан. Белгийците натиснаха, а Ванакен пропиля още няколко страхотни възможности. В 79-ата минута Казахстан остана с 10 души след червен картон на Ислам Чесников. Жереми Докю опита още един удар за Белгия малко след това, но не намери целта.

Белгия остава начело в групата с 15 точки, на 2 пред Северна Македония. В последния кръг обаче белгийците приемат аутсайдера Лихтенщайн, а при успех ще си осигури директно класиране на световно.