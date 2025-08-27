Н ито един български футболист не попада в топ 200 на най-добрите играчи под 20 години в класацията на Международния център за спортни изследвания (CIES). Очаквано номер 1 в класацията е Ламин Ямал, следван от съотборника си Пау Кубарси. Ямал е с впечатляващия рейтинг 97.7, който е най-висок както по показател „производителност“, така и по „опит“.
Тройката се допълва от звездата на ПСЖ Уорън Заир-Емери.
Сред играчите извън топ 5 първенствата на Европа най-високо е класиран Роджер Фернандеш от Брага, следван от Джеовани Куенда (Спортинг Лисабон, вече привлечен от Челси).
Най-добре представящият се футболист извън Европа е Елиас Монтиел от мексиканския Пачука, който изпреварва Райан Витор (Васко да Гама) и Сантино Андино (Годой Крус).
Общо 48 различни първенства са представени в Топ 200. Тримата най-млади в списъка са Гилберто Мора (Тихуана, Мексико), Оскар Пиетушевски (Ягелония, Полша) и Василие Новичич (IMT Белград, Сърбия).
Класацията на CIES се базира на два показателя – индекс на представянето, изчислен по данни на Impect, и индекс на опита, който отчита изиграните минути, претеглени спрямо нивото на мачовете.
Любопитното е, че в класацията присъстват футболисти от сръбските Раднички Ниш, Радни Сурдулица, Чукарички и ФК Младост, словенския НК Браво, Гьор ЕТО Унгария, както и от Университатия Крайова и Рапид Букурещ Румъния и Славен Белупо Хърватия.