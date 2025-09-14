И нтер Маями се издъни лошо - 0:3 като гост на Шарлът. Срещата бе белязана и от друг голям гаф. Лео Меси изпусна дузпа. Това се случи в 32-ата минута. Гениалният аржентинец обаче изпусна. Бившият вратар на Лудогорец Кристиан Кахлина разкри, че той ще заложи на "паненка" и го хвана на въдицата си.

Герой за Шарлът стана Идан Гурно, който реализира хеттрик. Той откри две минути, след като Меси изпусна дузпа, а след почивката добави още два гола 74, 85, последният от които от дузпа. В 79-ата минута Томас Авилес получи втори жълт картон и остави Интер Маями с 10 души.

Ванкувър Уайткепс разби със 7:0 Филаделфия в мач от МЛС, а легендата на Байерн Мюнхен Томас Мюлер се отличи с хеттрик в двубоя.