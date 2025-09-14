Л ивърпул бе напът да загуби първи точки във Висшата лига, но късна дузпа на египетския голов фараон Мохамед Салах в петата минута на добавеното време донесе четвърта поредна победа за кампанията.

Шампионите спечелиха инфарктно с 1:0 гостуването си на Бърнли на „Търф Мур” и са на върха на класирането еднолично.

Домакините, които дадоха здрав отпор на предрешените в зелено „червени” мърсисайдци, останаха с 10 души в 84-тата минута, когато Лесли Угочукву бе изгонен от терена заради втори жълт картон. Драмата настъпи при центрирането на Джереми Фримпонг, а Ханибал Мехбри от домакините игра с ръка, макар и с гръб към топката. Салах се нагърби с изпълнението на дузпата и вкара топката под напречната греда.

