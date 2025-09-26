О тборът на Тотнъм е обект на умопомрачителна оферта за 4.5 милиарда паунда (6 милиарда евро). Консорциум, ръководен от бившия диджей и служител на НАСА Бруклин Ерик, е готов да придобие лондонския клуб. Според The Sun, Ерик и неговите 12 партньори предлагат 3.3 милиарда паунда за придобиване на пълен контрол върху клуба от сегашните собственици ENIC и фамилия Луис. Предложението включва и пакет от 1.2 милиарда паунда, който ще е предназначен за трансфери, заплати и комисионни, с което мениджърът Томас Франк ще може да подсили състава още през януари.

Ако сделката бъде осъществена, тя ще надмине сумата от 4.25 млрд паунда., платена от консорциума на Тод Бьоли за закупуването на Челси през 2022 година. Освен това, новите инвеститори вече са подготвили план „Tottenham 3.0“, който цели да направи клуба още по-конкурентен в Англия и Европа. Сред проектите е и дългоочаквано споразумение за продажба на правата за името на стадиона, което Даниел Леви не успя да осигури от откриването на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ преди 6 години. Тази сделка може да донесе допълнително около 250 милиона паунда.

Изданието твърди, че разговори между Ерик и представители на Тотнъм вече са се провеждали преди няколко месеца, а преговорите са се засилили след оттеглянето на Леви през септември след почти 25 години начело на лондончали. Въпреки това, Football.London съобщава, че източници близки до семейство Луис твърдят, че клубът не е за продажба и няма официална оферта на масата.

Още през септември ENIC категорично отхвърлиха предложения от азиатски консорциум и от Аманда Ставели, заявявайки: „Тотнъм Хотспър не е за продажба и ENIC няма намерение да приема каквито и да било оферти.“

Главният изпълнителен директор Винай Венкатешам повтори позицията: „Семейство Луис са напълно ясни – тяхното участие в Тотнъм е дългосрочно и ще продължи и занапред.“ В спортен план „шпорите“ започнаха силно сезона. След пет кръга са на 3-то място във Висшата лига, стартираха участието си в Шампионската лига с победа и вече се класираха за четвъртия кръг на Купата на Лигата.​

