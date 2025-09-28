Д вата неделни мача от 6-ия кръг на Висшата лига бяха решени с обрати.

В ранния следобед Астън Вила записа първата си победа за сезона в най-силния шампионат, след като спечели с 3:1 домакинството си на Фулъм. Головете за успеха на бирмингамци вкараха Оле Уоткинс (37), Джон Макгин (49) и Еми Буендиа (81). Лондончани пък откриха резултата с попадение на Раул Хименес (3).

Щатният калъфкаджия в последните издания на Премиершип – Арсенал, пък взе ултрадраматично визитата си на Нюкасъл с 2:1.

„Топчиите”, които миналия кръг изравниха инфарктно в края за 1:1 с Манчестър Сити, сега изоставаха 6 минути преди последния съдийски сигнал с 0:1 след попадението на новия германски таран на „свраките” Ник Волтемаде (34). Испанецът Микел Мерино върна паритета в 84-тата минута, а буквално в последните секунди Нюкасъл поиска дузпа за игра с ръка на бразилеца Габриел. ВАР обаче прецени, че 11-метров няма. И когато точките изглеждаха разпределени по една, именно Габриел хвърли Арсенал в екстаз в 90+6 на тегавия "Сейнт Джеймсис Парк".

Така лондончани се вклиниха втори в класирането – с 12 точки – на 2 зад лидера Ливърпул, и на 1 пред третия Кристъл Палас.