Н овото попълнение на Оксфорд Юнайтед Филип Кръстев заяви, че няма по-добро място за игра на футбол от Англия.

„Няма по-добро място за игра на футбол от това тук, в Англия. Много съм щастлив и благодарен, че направих този трансфер реалност. Ще дам всичко от себе си на клуба, за да помогна да продължим напред“, коментира Кръстев.

„Искам да се доближа до границите на възможностите си както на лично ниво, така и с отбора, за който играя. Искам да постигна големи неща с клуба и да спечеля всеки възможен мач“, добави той.

„Не искам да си поставям граници за това, което мога да постигна. Моята работа е да вкарвам голове, да създавам положения и да приема това предизвикателство. Аз съм силен човек заради кариерата, която имах досега. Благодарен съм, че мога да играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона“, каза още Филип Кръстев.