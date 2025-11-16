Ф ранция победи с 3:1 Азербайджан като гост в мач от група D на квалификациите за световното първенство.

Домакините поведоха изненадващо още в началото чрез Ренат Дадашов. Жан-Филип Матета изравни за Франция в 17-ата минута. Гол на Кристофър Нкунку бе отменен заради игра с ръка малко след това. Мане Аклиуш изведе французите напред в 30-ата минута. В края на първото полувреме Шахрудин Махамадалиев си вкара автогол.

След почивката Франция спокойно контролираше мача.

В директен двубой за второто място в групата Украйна победи с 1:0 Исландия във Варшава и си осигури участие в плейофите. Двата тима имаха редица шансове за голове. В 78-ата минута вратарят на Украйна Анатолий Трубин спаси тима си след изстрел на Виктор Палсон. Малко след това вратарят на Исландия Елиас Рафн Олафсон се справи с изстрел на Роман Яремчук.

В 83-ата минута украинците стигнаха до гол. Олексндър Зубков се разписа с глава. Олексий Гуцуляк реши двубоя в 93-ата минута с втори гол, като при удара му имаше и рикошет.

В класирането Франция завърши с 16 точки, Украйна е с 10, Исландия – със 7, а Азербайджан – с 1.