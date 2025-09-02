Д ългоочакваното пристигане на Испания в София се случи! Отборът на Луис де ла Фуенте ще премери сили с България на стадион "Васил Левски" в четвъртък от 21:45 часа.

Европейските шампиони долетяха с чартър и малко преди 21:00 часа влязоха в хотела си в центъра на София. Очаквано най-много възгласи имаше по адрес на Ламин Ямал, който беше сред последните, които слязоха от автобуса. Нападателят на Барселона се отличаваше с бяла шапка и слушалки. Събралите се фенове приветстваха бурно и капитана на Реал Мадрид Даниел Карвахал. Те пееха "Българи юнаци".

В сряда ще бъде и официалната пресконференция на Испания, която е с начален час 18:15.

