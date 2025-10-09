Diema Sport

21:45 Футбол, Световни квалификации: Малта - Нидерландия

Diema Sport 2

21:45 Футбол, Приятелски мач: Англия - Уелс

Diema Sport 3

19:00 Футбол, Световни квалификации: Финландия - Литва

21:45 Футбол, Световни квалификации: Чехия - Хърватия

Nova Sport

21:45 Футбол, Световни квалификации: Шотландия - Гърция

Ring.BG

18:00 Вдигане на тежести, Световно първенство в Норвегия: жени до 86 кг

20:30 Вдигане на тежести, Световно първенство в Норвегия: мъже до 94 кг

Eurosport

09:00 Снукър, Турнир на Си-ан, трети кръг

14:30 Снукър, Турнир на Си-ан, трети кръг

Eurosport 2

15:50 Колоездене, Гран Пиемонте, мъже

BNT 3

16:00 FIA Extreme H Световна купа световен шампионат за водородни автомобили в Саудитска Арабия

Max Sport 1

10:00 Тенис, ATP 1000 в Шанхай: четвъртфинал

21:30 Баскетбол, Евролига: Олимпия Милано – Монако

Max Sport 2

21:30 Баскетбол, Евролига: Партизан - Анадолу Ефес

Max Sport 3

15:00 Голф: acciona Spanish Open presented by Madrid

21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония – Панатинайкос

Max Sport 4

22:00 Баскетбол, Евролига: Реал (М) - АСВЕЛ

