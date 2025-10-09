Diema Sport
21:45 Футбол, Световни квалификации: Малта - Нидерландия
Diema Sport 2
21:45 Футбол, Приятелски мач: Англия - Уелс
Diema Sport 3
19:00 Футбол, Световни квалификации: Финландия - Литва
21:45 Футбол, Световни квалификации: Чехия - Хърватия
Nova Sport
21:45 Футбол, Световни квалификации: Шотландия - Гърция
Ring.BG
18:00 Вдигане на тежести, Световно първенство в Норвегия: жени до 86 кг
20:30 Вдигане на тежести, Световно първенство в Норвегия: мъже до 94 кг
Eurosport
09:00 Снукър, Турнир на Си-ан, трети кръг
14:30 Снукър, Турнир на Си-ан, трети кръг
Eurosport 2
15:50 Колоездене, Гран Пиемонте, мъже
BNT 3
16:00 FIA Extreme H Световна купа световен шампионат за водородни автомобили в Саудитска Арабия
Max Sport 1
10:00 Тенис, ATP 1000 в Шанхай: четвъртфинал
21:30 Баскетбол, Евролига: Олимпия Милано – Монако
Max Sport 2
21:30 Баскетбол, Евролига: Партизан - Анадолу Ефес
Max Sport 3
15:00 Голф: acciona Spanish Open presented by Madrid
21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония – Панатинайкос
Max Sport 4
22:00 Баскетбол, Евролига: Реал (М) - АСВЕЛ