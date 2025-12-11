Л егендарният испански защитник Серхио Рамос може да продължи кариерата си във Висшата лига, като Манчестър Юнайтед се споменава като потенциална дестинация.

Според информация, публикувана от Cadena SER, Рамос сам се е предложил на английския гранд. След като напусна мексиканския Монтерей, опитният централен защитник отново е свободен да избере нов отбор. Ръководството на Манчестър Юнайтед сериозно обмисля тази опция. Смята се, че огромният опит на Рамос би бил от неоценима полза за развитието на младите таланти в защитата, като Лени Йоро, Ейдън Хевън и Патрик Доргу, както и за младия вратар Сене Ламенс.

Рамос все още таи амбиции да играе за националния отбор на Испания на предстоящото Световно първенство. Той вярва, че преминаването в клуб от ранга на Манчестър Юнайтед би било ясен сигнал към селекционера Луис Де Ла Фуенте, че все още притежава качества за най-високото ниво на футбола. Със 180 мача за националния отбор Рамос е жива легенда на испанския футбол. С „Ла Фурия Роха“ той е печелил две Европейски първенства и Световното първенство през 2010 година в Южна Африка. Клубната му кариера, белязана от трофеи с Реал Мадрид, включваше и периоди в Пари Сен Жермен и родния му клуб Севиля.

След кратък престой в Мексико Рамос е готов за завръщане на голямата европейска сцена. Основната цел, както за него, така и за Юнайтед, би била завръщане в Шампионската лига, като се има предвид, че клубът от Олд Трафорд не участва в европейските турнири този сезон. Предстои да видим дали новият мениджър Рубен Аморим ще разпознае възможността да получи в лицето на Рамос лидер и ментор за своя млад отбор.